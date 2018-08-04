В суде отменили закрытие дела против Гонтаревой

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Апелляционного суда Киева, передает FinClub.

В марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Валерии Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тысяч гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и «не создает объективной стороны уголовного правонарушения».

Адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица обжаловал данное решение, но 15 июня Соломенский районный суд Киева отказал адвокату. В связи с этим Харченко подал апелляционную жалобу.

По его информации, детектив НАБУ за все время досудебного расследования провел только одно следственное действие — изучил информацию в сети Интернет касательно наличия публикации об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоить более 700 тысяч гривен, но полученная информация не была проверена детективом.

Также детектив никого не допрашивал и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.

В связи с этим суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии дела.


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