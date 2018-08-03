Депутаты призвали Кличко уволить главного киевского ветеринара Заславского из-за ситуации с приютом "Сириус"

Против него возбуждено два уголовных дела.

Депутаты Верховной Рады обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием рассмотреть вопрос увольнения руководителя КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Михаила Заславского из-за ситуации с приютом для животных "Сириус".

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат Александр Грановский.

"Решение о назначении Михаила Заславского на должность директора коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Киевской городской государственной администрации - грубая, но исправимая ошибка", - написал Грановский.

Он напомнил, что Заславский вместо того, чтобы исполнять свои обязанности пытается захватить частный приют и неоднократно применял силу против волонтеров. Поэтому против него уже возбуждено два уголовных дела.

"Я потратил собственное время и подробно изложил ситуацию коллегам по парламенту, руководитель и собственница частного приюта для животных "Сириус" Александра Мезинова провела ряд встреч с другими народными депутатами и представителями общественности, и все мы пришли к печальному для всех нас, но однозначному выводу - киевский городской голова должен найти время и немедленно, просто немедленно вмешаться, чтобы поставить точку в этом конфликте, заложниками которого стали тысячи бездомных животных в столице Украины", - подчеркнул Грановский.

Он также опубликовал депутатское обращение и подписи нардепов.