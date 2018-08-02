Боевики в Горловке обстреляли толпу подростков, - Минобороны
Несколько гражданских получили ранения.
В оккупированной Горловке (Донецкая область) боевики ради забавы обстреляли толпу подростков, в результате обстрела несколько человек получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
По данным ведомства, на оккупированных Россией территориях участились случаи неправомерных действий боевиков в адрес местных жителей."В Горловке роSSийские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, и несколько подростков получили огневые ранения", - сообщил Гуцуляк.
"РоSSийское командование пытается скрыть это преступление, расследование проводят представители так называемой "военной комендатуры". С целью выявления участников "конфликта" роSSийские пограничники усилили режим проверки на границе РФ и оккупированных территорий Украины", - сказал Гуцуляк.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены пятеро украинских военных, еще один пропал без вести. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков за пределами линии разграничения и отвода вооружения установку "Град".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.