Боевики в Горловке обстреляли толпу подростков, - Минобороны

Несколько гражданских получили ранения.

В оккупированной Горловке (Донецкая область) боевики ради забавы обстреляли толпу подростков, в результате обстрела несколько человек получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По данным ведомства, на оккупированных Россией территориях участились случаи неправомерных действий боевиков в адрес местных жителей."В Горловке роSSийские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, и несколько подростков получили огневые ранения", - сообщил Гуцуляк.

"РоSSийское командование пытается скрыть это преступление, расследование проводят представители так называемой "военной комендатуры". С целью выявления участников "конфликта" роSSийские пограничники усилили режим проверки на границе РФ и оккупированных территорий Украины", - сказал Гуцуляк.