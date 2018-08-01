Одним из организаторов столкновений в горсовете Харькова оказался бывший "оплотовец"

Он был задержан при попытке выехать в РоSSию.

Одним из организаторов столкновений в горсовете Харькова оказался бывший "оплотовец"
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности в Харькове задержали одного из бывших членов организации "Оплот", причастного к организации беспорядков возле мэрии 20 июня этого года.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер по смешанным единоборствам, 20 июня этого года принимал активное участие в беспорядках в здании харьковской мэрии, в частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, ранее задержанный состоял в организации "Оплот", а сейчас является активным членом организованной группировки, которая действует "под прикрытием" местных охранных структур и участвует в провокациях и рейдерстве.

Злоумышленник был задержан в Харькове, когда готовился выехать в РоSSию.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются другие лица, причастные к указанным правонарушениям.

Напомним, 20 июня возле здания харьковского горсовета произошли беспорядки, в ходе которых внутрь здания бросили дымовую шашку, а также бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко.

Оплот" - харьковская общественная организация на основе одноименного бойцовского клуба. По данным МВД, во время Евромайдана "Оплот" занимался похищением и пытками активистов. Один из лидеров "Оплота" Александр Захарченко сейчас возглавляет "ДНР".

Еще один из главарей "Оплота", Евгений Жилин, был убит в 2016 году в Подмосковье. В Украине он проходил по целому ряду уголовных производств.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
В "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организациейВ "ЛНР" объявили баптистов "экстремистской" организацией
Суд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизменуСуд приговорил 84-летнего харьковчанина к 12 годам тюрьмы за госизмену
УПЦ КП заявила о попытке покушения на ФиларетаУПЦ КП заявила о попытке покушения на Филарета
Блок рекламы


Похожие новости
Казанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство ЖилинаКазанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство Жилина
В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возрастаВ Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста
Бывший министр обороны Ежель получил статус беженца в БеларусиБывший министр обороны Ежель получил статус беженца в Беларуси
Новым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохраненияНовым главой МИД Великобритании назначен бывший министр здравоохранения
Сумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственнымСумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственным
Задержанным в Словакии украинцем оказался бывший начштаба закарпатского "Правого сектора"Задержанным в Словакии украинцем оказался бывший начштаба закарпатского "Правого сектора"
В Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсоветеВ Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсовете
Полиция открыла дело из-за беспорядков возле мэрии ХарьковаПолиция открыла дело из-за беспорядков возле мэрии Харькова
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
Минюст намерен упростить процедуру вывоза детей за границу одним из родителейМинюст намерен упростить процедуру вывоза детей за границу одним из родителей
Последние новости
Подгружаем последние новости