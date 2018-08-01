Одним из организаторов столкновений в горсовете Харькова оказался бывший "оплотовец"
Он был задержан при попытке выехать в РоSSию.
Сотрудники Службы безопасности в Харькове задержали одного из бывших членов организации "Оплот", причастного к организации беспорядков возле мэрии 20 июня этого года.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер по смешанным единоборствам, 20 июня этого года принимал активное участие в беспорядках в здании харьковской мэрии, в частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, ранее задержанный состоял в организации "Оплот", а сейчас является активным членом организованной группировки, которая действует "под прикрытием" местных охранных структур и участвует в провокациях и рейдерстве.
Злоумышленник был задержан в Харькове, когда готовился выехать в РоSSию.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются другие лица, причастные к указанным правонарушениям.
Напомним, 20 июня возле здания харьковского горсовета произошли беспорядки, в ходе которых внутрь здания бросили дымовую шашку, а также бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко.
Оплот" - харьковская общественная организация на основе одноименного бойцовского клуба. По данным МВД, во время Евромайдана "Оплот" занимался похищением и пытками активистов. Один из лидеров "Оплота" Александр Захарченко сейчас возглавляет "ДНР".
Еще один из главарей "Оплота", Евгений Жилин, был убит в 2016 году в Подмосковье. В Украине он проходил по целому ряду уголовных производств.
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Политика
01.08.2018 12:05