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2018-08-01
Казанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство Жилина
Бывший боец ДНР Денис Лотов в интервью рассказал о том, как Захарченко поссорился с Жилиным и заказал его убийство и как «Оплот» воевал с казаками.
Об этом рассказывает в своем видеоблоге журналист Денис Казанский.
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