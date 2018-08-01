Казанский: Бывший боевик рассказал, как Захарченко заказал убийство Жилина

Бывший боец ДНР Денис Лотов в интервью рассказал о том, как Захарченко поссорился с Жилиным и заказал его убийство и как «Оплот» воевал с казаками.

Об этом рассказывает в своем видеоблоге журналист Денис Казанский.


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