На здании мэрии Парижа вывесили портрет Сенцова

"Мы надеялись на его свободу, а теперь боимся за его жизнь".

Мэрия Парижа разместила на фасаде своего здания фото украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова.

Об этом сообщил заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман.

"Полностью поддерживаем Олега Сенцова, украинского кинематографиста, который четыре года удерживается в РоSSии. Мы надеялись на его свободу, а теперь боимся за его жизнь. Мы надеемся на справедливость. Для него справедливость означает свободу", - написал он в Twitter .

Фото: #twitter#.com/PKlugman

Фото: #twitter#.com/PKlugman

Сообщается, что в акции в поддержку украинского политузника Кремля приняли участие около 200 человек.

По словам Клюгмана, мобилизация всех неравнодушных для помощи Сенцову имеет первостепенное значение.

Напомним, Сенцов осужден в РоSSии на 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность в оккупированном Россией Крыму. 14 мая этого года он объявил голодовку, которую держит до сих пор.

Акции в поддержку Сенцова проходят по всему миру.