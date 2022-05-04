Специалисты "широкого профиля": в захваченном Бердянске кабинеты в "мэрии" заняли дворники и кладовщики

Бердянськ

Ни один из руководителей управлений и учреждений не стал на сторону оккупантов и не работает на роSSийскую власть.

В оккупационной "мэрии" Бердянска властные кабинеты заняли вчерашние дворники и уборщики, тогда как ни один руководитель бюджетного учреждения или коммунального предприятия не перешел на сторону врагов. Об этом свидетельствуют данные официальных городских властей курортного города.

Там подчеркивают, что в Бердянске ни один из руководителей городских властей не работает в так называемой "мэрии города" и не перешел на сторону оккупантов, пытаясь удержаться на должности. Сообщает, что незаконная "новая власть" в городе состоит из дворников, кладовщиков, уборщиков, слесарей и других специалистов "широкого профиля".

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"Депутаты городского совета, при невозможности работать сессионно и принимать решения, работают как волонтеры. Мы знаем, чем занимается каждый представитель бердянской власти. У нас по большинству из них вопросов нет. Неизвестно, чем занимается один депутат городского совета от ОПЗЖ. Оценку его действиям предоставят соответствующие органы", - говорится в сообщении городских властей Бердянска.


Галина Струс, politeka.net

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