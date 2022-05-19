В Бердянске роSSийские оккупанты похитили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу

Украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Певнев был похищен в Бердянске роSSийскими оккупантами, сообщает Бердянский городской совет в Facebook .

"В Бердянске 15 мая похитили чемпиона Украины и Мира, заслуженного мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева. Информация передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

28 февраля стало известно о том, что роSSийские войска оккупировали Бердянск в Запорожской области.