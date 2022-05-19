В Бердянске роSSийские оккупанты похитили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу

Место нахождения спортсмена пока неизвестно.

В Бердянске роSSийские оккупанты похитили украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу
Бердянск оккупирован роSSийскими войсками с конца февраля
© ТСН

Украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Певнев был похищен в Бердянске роSSийскими оккупантами, сообщает Бердянский городской совет в Facebook.

"В Бердянске 15 мая похитили чемпиона Украины и Мира, заслуженного мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева. Информация передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

28 февраля стало известно о том, что роSSийские войска оккупировали Бердянск в Запорожской области.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Блок рекламы


Похожие новости
"Это был провал": оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу"Это был провал": оккупанты пытаются в захваченном Изюмом забрать мужчин к себе на службу
Ни домой, ни выехать: в Запорожской области оккупанты заблокировали тысячу машин с семьями и детьмиНи домой, ни выехать: в Запорожской области оккупанты заблокировали тысячу машин с семьями и детьми
"СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом""СБУ поддерживает!": оккупанты прибегают к радикальным методам, чтобы не стать "пушечным мясом"
Оккупанты сформировали два отряда кораблей: в командовании "Юг" сообщили о ситуацииОккупанты сформировали два отряда кораблей: в командовании "Юг" сообщили о ситуации
Италия разработала план мира для Украины из четырех этаповИталия разработала план мира для Украины из четырех этапов
Журналист Евгений Лесной заявил, что роSSийские пропагандисты сами не верят в то, что говорятЖурналист Евгений Лесной заявил, что роSSийские пропагандисты сами не верят в то, что говорят
В Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПДВ Донецкой области оккупанты готовят провокации с массовыми убийствами мирного населения — ЦПД
Оккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданскихОккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданских
«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине«Продиктованного мира не будет» — Шольц о войне в Украине
После захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причинаПосле захвата Мариуполя Азову грозит полное вымирание: названа страшная причина
Последние новости
Подгружаем последние новости