Экс-глава ГФС Насиров планирует баллотироваться в президенты

Решение чиновника поддерживают "друзья и консультанты".

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина" вечером 29 июля.

"Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что видимо так. ... Я буду делать все, чтобы стать президентом", - заявил Насиров.

Экс-чиновник объяснил, что нашел бы общий язык с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

"Общий язык всегда находить нужно", - уточнил он.

На вопрос "Вы сядете?" Насиров уверенно заявил: "Точно нет. Не за что". На уточняющий вопрос, будет ли он "мстить тем, кто сформировал дело против него", Насиров отметил, что "занимается этим регулярно". Он отметил, что одно из встречных дел касается материалов, где зафиксировано прослушивание его общения с адвокатами.

Напомним, ранее о своем намерении участвовать в президентской гонке сообщили лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и экс-"регионалка" Инна Богословская.

Экс-главу ДФС Романа Насирова подозревают в том, что в 2015-2016 годах он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

6 декабря суд начал рассматривать дело Насирова по существу. По требованию стороны защиты, обвинение должно зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что его могут зачитывать более 20 месяцев.