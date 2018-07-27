Генсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на Донбассе

Гремингер находится с визитом на Донбассе.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что представители РоSSии имеют право на участие в СММ ОБСЕ в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Краматорске, пишут Новости Донбасса."Из 44 стран-участниц специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , из 700 наблюдателей, работающих на местах, 37 - из РоSSийской Федерации. Такая позиция миссии, потому что РоSSия является страной-участницей. И имеет право на свое представительство здесь", - сказал он.

Гремингер добавил, что каждый сотрудник миссии должен подписать Кодекс ОБСЕ .

Также он отметил, что участники миссии представляют в первую очередь международную организацию ОБСЕ , а не отдельно взятую страну, поэтому и руководствоваться в своей деятельности должны принципами и ценностями организации.

Напомним, 16 июля немецкий телеканал ARD сообщил, что ФСБ РоSSии стало известно содержание внутренних документов СММ ОБСЕ . По данным журналистов, документы могли быть переданы сотрудником миссии ОБСЕ .

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске попросила штаб-квартиру ОБСЕ расследовать возможное похищение персональных данных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.