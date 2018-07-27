Генсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на Донбассе

Гремингер находится с визитом на Донбассе.

Генсек ОБСЕ подтвердил право РоSSии на участие в мониторинговой миссии на Донбассе
Томас Гремингер
Фото: Front News International

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что представители РоSSии имеют право на участие в СММ ОБСЕ в Украине.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Краматорске, пишут Новости Донбасса."Из 44 стран-участниц специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, из 700 наблюдателей, работающих на местах, 37 - из РоSSийской Федерации. Такая позиция миссии, потому что РоSSия является страной-участницей. И имеет право на свое представительство здесь", - сказал он.

Гремингер добавил, что каждый сотрудник миссии должен подписать Кодекс ОБСЕ.

Также он отметил, что участники миссии представляют в первую очередь международную организацию ОБСЕ, а не отдельно взятую страну, поэтому и руководствоваться в своей деятельности должны принципами и ценностями организации.

Напомним, 16 июля немецкий телеканал ARD сообщил, что ФСБ РоSSии стало известно содержание внутренних документов СММ ОБСЕ. По данным журналистов, документы могли быть переданы сотрудником миссии ОБСЕ.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске попросила штаб-квартиру ОБСЕ расследовать возможное похищение персональных данных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

Гремингер пообещал принять меры в связи с утечкой информации в ОБСЕ.


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