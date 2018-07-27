?Премьер Греции взял на себя политическую ответственность за лесные пожары

Жертвами пожаров стали по меньшей мере 87 человек.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил взял на себя полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 87 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Я позвал вас сегодня сюда, в первую очередь, чтобы взять на себя полную политическую ответственность за эту трагедию перед моим кабинетом и греческим народом", - сказал Ципрас на заседании правительства. По словам премьера, причиной смертоносных пожаров, по всей вероятности, был поджог.

Напомним, нынешние лесные пожары в Греции - сильнейшие с 2007 года. Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в связи с пожарами.

По предварительной информации, среди пострадавших в результате лесных пожаров в Греции граждан Украины нет.