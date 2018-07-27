Полиция установила причину смерти судьи Бобровника

Александр Бобровник занимался делами НАБУ

Полиция установила причину смерти судьи Бобровника
Александр Бобровник
Фото: glavcom.ua

Полиция установила причину смерти судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области на запрос Українських Новин.

Указано, что полиция открыла уголовное производство по факту смерти судьи и назначила ряд экспертиз.

"Сообщаем, что согласно медицинскому свидетельству о смерти и проведенному вскрытию установлено, что причиной смерти Бобровника А.В. является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острый инфаркт передней стенки миокарда", - сказано в нем.

В то же время указывается, что полиция продолжает следственные (процессуальные) действия для исследования обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, 13 мая 37-летний Александр Бобровник умер в Житомирской области.

В 2017 году Бобровник арестовал экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, установив залог 100 млн гривен, но отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт"), отпустив его на поруки депутатов.

Также Бобровник разрешил проведение заочного расследования против экс-депутата Александра Онищенко.


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