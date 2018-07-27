ВМС Украины провели тренировку с кораблями НАТО в Черном море

В них приняли участие корабли из Нидерландов, Турции и Румынии.

Фото: navy.mil.gov.ua Фото: navy.mil.gov.ua Фото: navy.mil.gov.ua Фото: navy.mil.gov.ua Фото: navy.mil.gov.ua Фото: navy.mil.gov.ua

Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями НАТО в Черном море.

Как сообщается на сайте ВМСУ, в тренировке принимали участие три тактические группы: многоцелевые корабли, противоминные корабли и артиллерийские катера .

В рамках маневров украинские бронированные катера "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг" и "Лубны" имитировали нанесение артиллерийских ударов по боевой группе многоцелевых кораблей, тогда как фрегаты De Ruyter из Нидерландов, Regele Ferdinand из Румынии, Fatih из Турции и украинский "Гетман Сагайдачный" отработали упражнения по отбиванию малоразмерных скоростных целей.

В свою очередь минные тральщики Lupu Dinescu из Румынии, Anamur из Турции и украинский "Геническ" отработали поиск и выявление якорных и донных мин-имитаторов, а водолазные группы - их обследование. Вспомогательное немецкое судно Rhein и украинское морское водолазное судно "Почаев" выполнили обеспечение поиска обнаруженных мин. К этим маневрам привлекался также вертолет с фрегата De Ruyter.