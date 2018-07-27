Сенат хочет ограничить возможность Трампу вывести США из НАТО

Четверо американских сенаторов разработали законопроект, который не даст президенту США вывести страну из НАТО, если этот шаг предварительно не одобрит Сенат.

Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Европейская правда.

Документ — двухпартийный, его авторами являются представители комитета Сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим ??Кейн, а также председатель комитета Сената по Вооруженным силам республиканец Джон Маккейн и демократ Джек Рид.

Республиканец Джон Маккейн настаивает, что необходимость принятия соответствующего закона является неотложной из-за отношения президента Трампа к союзникам США .

«К сожалению, ненадлежащее отношение президента Трампа к ближайшим союзникам привело к сомнениям в приверженности США трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон нужно принять срочно, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената», — отметил республиканец.