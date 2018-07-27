Генсек ООН призвал страны-участники доплатить в бюджет организации недостающие $139 млн

США - крупнейший донор - пока свою часть финансирования не внесли.

?Генсек ООН призвал страны-участники доплатить в бюджет организации недостающие $139 млн

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны-участники организации доплатить взносы в бюджет, в котором недостает 139 млн долларов.

Об этом говорится в его послании к членам ООН, передает Deutsche Welle.

"Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - описал положение дел генсек ООН. Гутерриш подчеркнул, что организация такого уровня как ООН не может оказываться под угрозой банкротства и призвал доплатить недостающие взносы. По его словам, США - крупнейший донор ООН - свою часть финансирования пока не внесли.

"Из 193 государств, входящих в ООН, к июлю свои взносы выплатили лишь 112, при этом крупнейший донор США, на долю которого приходится около 22% бюджета ООН, пока не перевел необходимые средства. Германия же, наоборот, входит в список стран, заплативших взносы. Помимо США и ФРГ, в число крупнейших доноров входят Япония и Китай", - отмечается в сообщении.

Бюджет ООН на 2018-2019 годы на $5,4 млрд (4,6 млрд евро) был одобрен на Генеральной ассамблее в декабре 2017 года. В эту сумму не входят деньги, которые ООН тратит на миротворческие операции - этот бюджет составляет примерно $6,7 млрд (5,8 млрд евро) на 2018-2019 годы. Финансовый год операций по поддержанию мира длится с 1 июля по 30 июня.

Напомним, в апреле 2017 года, президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет ООН должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения. Позже, в сентябре, глава Белого дома упрекнул ООН в неэффективности и излишней бюрократизации.

В декабре Штаты объявили о сокращении финансирования ООН на $285 млн.

В феврале 2018 года ООН просила у стран-доноров более $1 мдрд на борьбу с голодом.


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