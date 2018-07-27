Контрактник Нацгвардии задержан в Киеве за торговлю оружием

Контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС.

Сотрудники СБУ задержали в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии, который подозревается в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, сообщает пресс-центр СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

"Правоохранители установили, что контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия и боеприпасов в столице.

Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за пятьдесят тысяч гривен. В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Нацгвардейцу объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.