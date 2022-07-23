Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні

Дев'ять солдатів кілька місяців брали участь у так званій "спецоперації", а потім воювати відмовилися. Вони подавали рапорти про звільнення, але командири просто ігнорували. Зрештою військових затримали та відправили до СІЗО Луганська – щоб змусити продовжити воювати.

Тепер їхні дружини та матері вимагають від Шойгу звільнити військових, яких фактично утримують у полоні. За розірвання контракту солдатам загрожують штурм-загоном та смертю.

Матері інших військових розповідали про підвал у "ЛНР", де тримають відмовників. Їх щонайменше десятки, а, можливо, і сотні.