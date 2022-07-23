Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні

Тепер російським солдатам загрожують штурм-загоном та смертю, інформує ZN.ua.

Рідні контрактників із Бурятії вимагають, щоб їх чоловіків та синів звільнили із СІЗО Луганська. Чоловіків там тримають через відмову воювати в Україні
© Бизнес Цензор

Дев'ять солдатів кілька місяців брали участь у так званій "спецоперації", а потім воювати відмовилися. Вони подавали рапорти про звільнення, але командири просто ігнорували. Зрештою військових затримали та відправили до СІЗО Луганська – щоб змусити продовжити воювати.

Тепер їхні дружини та матері вимагають від Шойгу звільнити військових, яких фактично утримують у полоні. За розірвання контракту солдатам загрожують штурм-загоном та смертю.

Матері інших військових розповідали про підвал у "ЛНР", де тримають відмовників. Їх щонайменше десятки, а, можливо, і сотні.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
Росія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброюРосія завжди бреше: у Конгресі США закликали дати Україні далекобійну зброю
"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS"Росія завжди бреше": у США емоційно вимагають відправити Україні далекобійні ракети HIMARS
Понад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в УкраїніПонад 200 "двохсотих": оновлені дані про втрати військ РФ в Україні
Окупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкодженийОкупанти заявили, що єдиний міст через Інгулець біля Херсона пошкоджений
В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»В Херсоні окупанти шукають «спеціалістів» на підприємства, через відмову місцевих жителів співпрацювати — ОК «Південь»
В Україні докладно розповіли про свої процедури відстеження західної зброїВ Україні докладно розповіли про свої процедури відстеження західної зброї
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Евакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантівЕвакуація з Нікополя: в РВА закликали жінок та дітей залишити місто через обстріли окупантів
Пентагон роздумує над передачею Україні американських винищувачівПентагон роздумує над передачею Україні американських винищувачів
Всі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник ПентагонуВсі надані Україні HIMARS цілісінькі і продовжують жахати росіян — чиновник Пентагону
Последние новости
Подгружаем последние новости