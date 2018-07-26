ЕС поддержал "Крымскую декларацию" США
Европейский Союз поддержал «Крымскую декларацию США» с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией.
Об этом «
«Крымская декларация США» отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Евросоюза.
В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.
«Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», — подчеркнул представитель ЕС.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.07.2018 14:25
26.07.2018 14:25