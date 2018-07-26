ЕС поддержал "Крымскую декларацию" США

Европейский Союз поддержал «Крымскую декларацию США» с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией .

Об этом « Европейской правде » сообщил представитель Евросоюза .

«Крымская декларация США» отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Евросоюза .

В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.