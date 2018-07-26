ЕС поддержал "Крымскую декларацию" США

Европейский Союз поддержал «Крымскую декларацию США» с опытом стран Балтии в своей основе и считает, что документ иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом «Европейской правде» сообщил представитель Евросоюза.

«Крымская декларация США» отражает сильную и принципиальную позицию США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и относительно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил представитель Евросоюза.

В ЕС напоминают, как было указано в декларации высокого представителя Федерики Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.

«Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью реализуем нашу политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Это нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств», — подчеркнул представитель ЕС.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Чехии поддержал Крымскую декларацию СШАМИД Чехии поддержал Крымскую декларацию США
Во время ужина саммита НАТО Юнкер чуть не упал, но его поддержал Порошенко
Правительство Чехии поддержало закон об однополых бракахПравительство Чехии поддержало закон об однополых браках
Комитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношенийКомитет свободы слова не поддержал идею Вилкула запретить пропаганду однополых отношений
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Гройсман поддержал законопроект об обязательности вакцинацииГройсман поддержал законопроект об обязательности вакцинации
Луценко поддержал идею Яценюка дать больше полномочий Раде и КабминуЛуценко поддержал идею Яценюка дать больше полномочий Раде и Кабмину
Инициатива "Першого грудня" поддержала предоставление автокефалии украинской церквиИнициатива "Першого грудня" поддержала предоставление автокефалии украинской церкви
СНБО поддержал прекращение участия Украины в координационных органах СНГСНБО поддержал прекращение участия Украины в координационных органах СНГ
Собор епископов УПЦ в США поддержал предоставление автокефалии украинской церквиСобор епископов УПЦ в США поддержал предоставление автокефалии украинской церкви
Последние новости
Подгружаем последние новости