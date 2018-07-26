У посольства США в Китае произошел взрыв

Информация об источнике взрыва расходится: либо самоподжег, либо автомобиль, либо "фейерверк".

У посольства США в Китае произошел взрыв

В центре Пекина (Китай) произошел взрыв возле здания посольства США, местные правоохранители перекрыли примыкающие улицы. Об этом сообщает Euronews.

Сообщается, что взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. По данным Reuters, полиция уже задержала ее, однако на данный момент другие источники не подтверждают эту версию. По другой информации, возле здания американского посольства взорвался автомобиль.

Reuters также сообщает, что в результате взрыва получил ранения один человек, погибших нет.

Также сообщается, что на данный момент посольство США не комментирует инцидент. Полиция перекрыла улицы, которые примыкают к месту инцидента.

The scene near the US Embassy in Beijing. pic.twitter.com/AbTc32f3cw

— Ahron Young (@AhronYoung) 26 липня 2018 р.

Напомним, в феврале в Черногории возле посольства США подорвался смертник. Перед подрывом нападавший бросил в здание гранату. В связи с инцидентом посольство США объявило об угрозе безопасности своим гражданам в Черногории.


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