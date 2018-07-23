Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"

Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии.

Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"
Фото: eSosedi

В сети появился тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией", премьера которого состоится 27 сентября 2018 года.

Видео доступно на канале YouTube.

"Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии. Тогда 25 украинских добровольцев уничтожили 58 роSSийских солдат и технику. Премьера фильма об этих событиях состоится 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием боя была "истерика Бориса Ельцина в разговоре с Леонидом Кравчуком". Президент РФ кричал в трубку: "58 роSSийских солдат убили ваши! Технику уничтожили! Как это понимать?".

Шромы - поселок в Абхазии недалеко от Сухуми. 19 июля 1993 года 53 добровольца УНА-УНСО ночью скрытно преодолели 200 метровый обрыв, отделявший их от поселка, и вошли в Шромы. В бою "унсовцы" разгромили преобладающие силы россиян, вынудив их отступить. При этом украинцы потеряли двух бойцов, а россияне - 17 человек убитыми.

После этого украинцы еще два дня отражали атаки брошенного против них роSSийского батальона ВДВ, нанеся ему колоссальные потери. Однако, грузины не смогли вовремя обеспечить отряд боеприпасами, водой и медикаментами и в итоге "унсовцы" вынуждены были оставить Шромы и отойти на прежние позиции.

Напомним, 21 мая 2018 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал РоSSию вывести войска с оккупированных регионов Грузии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировойЧерногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
Шабунина облили зеленкой на акции в КиевеШабунина облили зеленкой на акции в Киеве
США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400США предложили Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot вместо роSSийских С-400
Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взяткиСотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Вице-мэр Каменки-Днепровской попался на взяткеВице-мэр Каменки-Днепровской попался на взятке
Блок рекламы


Похожие новости
Двоюродный брат Каськива вышел из СИЗОДвоюродный брат Каськива вышел из СИЗО
Нардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной РадеНардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной Раде
Разыскиваемый НАБУ экс-нардеп вышел из немецкой тюрьмыРазыскиваемый НАБУ экс-нардеп вышел из немецкой тюрьмы
Пойманный на взятке почти $50 тыс. СБУшник вышел под залог 1,2 млнПойманный на взятке почти $50 тыс. СБУшник вышел под залог 1,2 млн
Профсоюз спецмедсанчасти №18 в Киеве вышел на митинг к МинздравуПрофсоюз спецмедсанчасти №18 в Киеве вышел на митинг к Минздраву
Пойманный на взятке судья Новак вышел под залогПойманный на взятке судья Новак вышел под залог
Президент Армении вышел к протестующим в ЕреванеПрезидент Армении вышел к протестующим в Ереване
Отбывавший в РФ наказание "крымский диверсант" Сулейманов вышел на свободуОтбывавший в РФ наказание "крымский диверсант" Сулейманов вышел на свободу
Подозреваемый в покушении на зампреда ГПЗКУ вышел под залог и сбежалПодозреваемый в покушении на зампреда ГПЗКУ вышел под залог и сбежал
Победа в Стокгольме добыта благодаря газовым контрактам 2009 года, - ВласенкоПобеда в Стокгольме добыта благодаря газовым контрактам 2009 года, - Власенко
Последние новости
Подгружаем последние новости