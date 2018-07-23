Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"

Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии.

В сети появился тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией ", премьера которого состоится 27 сентября 2018 года.

Видео доступно на канале YouTube.

"Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии. Тогда 25 украинских добровольцев уничтожили 58 роSSийских солдат и технику. Премьера фильма об этих событиях состоится 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием боя была "истерика Бориса Ельцина в разговоре с Леонидом Кравчуком". Президент РФ кричал в трубку: "58 роSSийских солдат убили ваши! Технику уничтожили! Как это понимать?".

Шромы - поселок в Абхазии недалеко от Сухуми. 19 июля 1993 года 53 добровольца УНА-УНСО ночью скрытно преодолели 200 метровый обрыв, отделявший их от поселка, и вошли в Шромы. В бою "унсовцы" разгромили преобладающие силы россиян, вынудив их отступить. При этом украинцы потеряли двух бойцов, а россияне - 17 человек убитыми.

После этого украинцы еще два дня отражали атаки брошенного против них роSSийского батальона ВДВ, нанеся ему колоссальные потери. Однако, грузины не смогли вовремя обеспечить отряд боеприпасами, водой и медикаментами и в итоге "унсовцы" вынуждены были оставить Шромы и отойти на прежние позиции.