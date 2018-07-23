Вышел тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией"
Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии.
В сети появился тизер к фильму "Шромы. Победа над Россией", премьера которого состоится 27 сентября 2018 года.
Видео доступно на канале YouTube.
"Первое боевое столкновение украинских добровольцев с регулярной роSSийской армией состоялось 17-20 июля 1993 года в Абхазии. Тогда 25 украинских добровольцев уничтожили 58 роSSийских солдат и технику. Премьера фильма об этих событиях состоится 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием боя была "истерика Бориса Ельцина в разговоре с Леонидом Кравчуком". Президент РФ кричал в трубку: "58 роSSийских солдат убили ваши! Технику уничтожили! Как это понимать?".
Шромы - поселок в Абхазии недалеко от Сухуми. 19 июля 1993 года 53 добровольца УНА-УНСО ночью скрытно преодолели 200 метровый обрыв, отделявший их от поселка, и вошли в Шромы. В бою "унсовцы" разгромили преобладающие силы россиян, вынудив их отступить. При этом украинцы потеряли двух бойцов, а россияне - 17 человек убитыми.
После этого украинцы еще два дня отражали атаки брошенного против них роSSийского батальона ВДВ, нанеся ему колоссальные потери. Однако, грузины не смогли вовремя обеспечить отряд боеприпасами, водой и медикаментами и в итоге "унсовцы" вынуждены были оставить Шромы и отойти на прежние позиции.
Напомним, 21 мая 2018 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал РоSSию вывести войска с оккупированных регионов Грузии.
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Политика
23.07.2018 11:52