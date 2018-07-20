Луценко сменил прокуроров Киевской и Полтавской областей

Чибисов из Киева едет в Полтаву, а его сменит Киричук из Луцка.

Генеральный прокурор Юрий Луценко провел перестановки в руководстве региональных прокуратур, назначив прокурором Киевской области Максима Киричука, а прокурором Полтавской области - Дмитрия Чибисова.

Об этом он сообщил сотрудникам прокуратуры Киевской области во время представления их нового начальника.

Киричук раньше возглавлял прокуратуру Волынской области, а Чибисов - прокуратуру Киевской области. Он заменит в Полтаве недавно уволенного Николая Кармазина.

Кармазин лишился должности в связи с побегом подозреваемого по делу бот-сети Avalanche Геннадия Капканова, который стал возможным по решению суда.