Луценко сменил прокуроров Киевской и Полтавской областей
Чибисов из Киева едет в Полтаву, а его сменит Киричук из Луцка.
Генеральный прокурор Юрий Луценко провел перестановки в руководстве региональных прокуратур, назначив прокурором Киевской области Максима Киричука, а прокурором Полтавской области - Дмитрия Чибисова.
Об этом он сообщил сотрудникам прокуратуры Киевской области во время представления их нового начальника.
Киричук раньше возглавлял прокуратуру Волынской области, а Чибисов - прокуратуру Киевской области. Он заменит в Полтаве недавно уволенного Николая Кармазина.
Кармазин лишился должности в связи с побегом подозреваемого по делу бот-сети Avalanche Геннадия Капканова, который стал возможным по решению суда.
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Политика
20.07.2018 13:20