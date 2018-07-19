Гройсман ожидает быстрого разрешения ситуации с жидким хлором

Завод, возможно, получит санкции от Антимонопольного комитета.

Гройсман ожидает быстрого разрешения ситуации с жидким хлором
Фото: imvest.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает скорейшего возобновления производства жидкого хлора предприятием "Днепразот" (Каменское, Днепропетровская область). Об этом он сказал на брифинге во время поездки по Киевской области, передают Українські Новини.

"Я думаю, что сегодня должно быть все нормально, завод должен запуститься и начать работать и вырабатывать хлор. Он является единственным уникальным в Украине, и искать для него замену просто нереально. Я рассчитываю на то, что они выполнят свою функцию и задачу как монополист, возобновят производство, и никто не будет иметь никаких потерь от того, что произошла приостановка этого производства", - сказал Гройсман.

Напомним, 15 июня производитель аммиака и азотных удобрений "Днепразот" приостановил производство. На предприятии утверждают, что остановка связана со стоимостью газа.

Побочным продуктом основного производства "Днепразота" является жидкий хлор, который используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды.

В Антимонопольный комитет была направлена информация о ситуации вокруг монопольного положения "Днепразота" и его влияния на рынок хлора, считает, что прекращение производства может иметь признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.


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