Украина начнет закупать медизделия по международному классификатору GMDN

Это должно упростить процесс закупок и исключить коррупцию.

Украина начнет закупать медизделия по международному классификатору GMDN
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения, Министерство экономического развития и торговли и GMDN Агентство подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому с 2019 года Украина будет закупать медицинские изделия по международному унифицированному классификатору - GMDN.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что это упростит процесс закупок и исключит коррупцию, в результате больницы смогут закупать больше необходимых качественных материалов, инструментов, имплантов и оборудования.

"Государство, больницы и врачи, производители, и, самое главное, украинцы - это будет иметь позитивные изменения для всех", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Ранее медучреждения могли свободно формулировать названия медицинских изделий, манипулировать их техническими характеристиками и таким образом завышать цены и способствовать коррупции в тендерах. С введением GMDN-классификатора такие действия станут невозможными, поскольку в этой базе данных каждый тип медизделий имеет уникальный короткий код (5 цифр) и сопровождается четкими характеристиками. Например, невозможно будет разделить закупку одного изделия на несколько под разными названиями, изменить технические характеристики под конкретного участника тендера или сразу подать заявку на закупку лекарств и медицинских изделий", - пояснили в Минэкономразвития.

Классификатор GMDN - это база данных, содержащая информацию о всех типах медицинских изделий, используемых для диагностики, профилактики, мониторинга, лечения или облегчения состояния человека в случаях болезни или травмы. Сейчас в системе около 7,5 тыс. производителей со всего мира и более 1 млн медицинских изделий.

Напомним, ранее Минздрав внес изменения в Порядок выбора врача, оказывающего первичную медпомощь.


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