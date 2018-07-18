?Послы ЕС одобрили санкции против шести участников строительства Керченского моста

По словам президента, такие договоренности были достигнуты на саммите в Брюсселе.

Послы стран Европейского Союза одобрили введение индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив.

Об сообщил президент Петр Порошенко в Фейсбуке.

"В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы стран-членов Евросоюза приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал он

Президент подчеркнул, что это решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии роSSийскому агрессору!", - добавил Порошенко.

Напомним, в 2016 году СШУ внесли в санкционный список семь роSSийских компаний, связанных со строительством Керченского моста.

В июле 2017 года РоSSия в нарушении санкционного режима переправила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens (модель SGT5-2000E). Это привело к скандалу и введению ЕС новых санкций против РФ .