Послы ЕС одобрили санкции против шести участников строительства Керченского моста
По словам президента, такие договоренности были достигнуты на саммите в Брюсселе.
Послы стран Европейского Союза одобрили введение индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив.
Об сообщил президент Петр Порошенко в Фейсбуке.
"В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы стран-членов Евросоюза приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал он
Президент подчеркнул, что это решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.
"Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии роSSийскому агрессору!", - добавил Порошенко.
Напомним, в 2016 году СШУ внесли в санкционный список семь роSSийских компаний, связанных со строительством Керченского моста.
В июле 2017 года РоSSия в нарушении санкционного режима переправила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens (модель SGT5-2000E). Это привело к скандалу и введению ЕС новых санкций против РФ.
В мае 2018 года прокуратура Нидерландов начала расследовать участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста. По данным прокуратуры, компании предоставили специальные устройства для забивки свай. При этом они считали, что могут обойти санкции ЕС, работая только с роSSийской стороны границы.
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Политика
18.07.2018 14:55