Суд оставил на свободе подозреваемого по делу об убийстве журналиста Сергиенко, несмотря на ужесточение обвинения

Полный текст постановления огласят 20 июля.

Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для одного из участников убийства Героя Украины, журналиста-расследователя Василия Сергиенко.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам прокурора, Валентин Завражин участвовал в слежке, похищении и пытках журналиста, которые привели к его смерти.

В январе этого года Завражин вышел под заставу в 700 тысяч гривен, так как он проходил лишь по эпизоду с похищением журналиста. Однако, сторона обвинения добавила статьи обвинения. По данным прокуратуры, Завражин является соучастником и других преступлений, совершенных преступной организацией: убийство похищенного человека из корыстных побуждений и незаконное проникновении в частные владения.

Несмотря на это судья Цокол отклонила ходатайство, сообщив, что полный текст постановления с причинами такого решения огласит 20 июля в 13:00.

Напомним, что 4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко похитили из дома и после пыток убили, а тело закопали в лесу. Есть 8 установленных участников преступления, один из них скрывается в Америке.

По словам родных погибшего, он занимался расследованием земельных махинаций, которые вышли на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В деле об убийстве проходят также Андрей Иносов (задержан в США 6 марта этого года), Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Максим Русин, Роман Недыбалюк и Вадим Мельникубийства.

Черкасские суды уже больше двух лет не могут начать рассматривать дело по сути, его перебрасывают из одного суда в другой из-за давления на судей. 10 июля обвинительный акт и вовсе вернули прокуратуре на доработку.