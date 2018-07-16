Порошенко: за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается

Президент осмотрел корабль ВМС США и встретился с главкомом НАТО в Европе.

Президент Петр Порошенко встретился с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко отметил двустороннее сотрудничество и заявил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.

Президент подчеркнул, что Украина усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью нашего государства является вступление в НАТО.

Также в ходе рабочей поездки в Одесскую область Порошенко посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвует в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018".

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Он также поблагодарил США за помощь Украине.

Напомним, Генерал Скапарротти сменил на на посту командующего сил НАТО в Европе Филипа Бридлава в 2016 году. Вступив в должность, он призвал противостоять "возрождающейся РоSSии", проявляя при этом гибкость и готовность бороться, а также оперативно реагируя на вызовы.