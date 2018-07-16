Порошенко: за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается
Президент осмотрел корабль ВМС США и встретился с главкомом НАТО в Европе.
Президент Петр Порошенко встретился с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти.
Об этом сообщается на сайте президента.
Порошенко отметил двустороннее сотрудничество и заявил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.
Президент подчеркнул, что Украина усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью нашего государства является вступление в НАТО.
Также в ходе рабочей поездки в Одесскую область Порошенко посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвует в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018".
Он также поблагодарил США за помощь Украине.
Напомним, Генерал Скапарротти сменил на на посту командующего сил НАТО в Европе Филипа Бридлава в 2016 году. Вступив в должность, он призвал противостоять "возрождающейся РоSSии", проявляя при этом гибкость и готовность бороться, а также оперативно реагируя на вызовы.
В прошлом году Скапаротти выступил за поставки летального оружия в Украину, чтобы помочь в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами.
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