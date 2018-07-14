В пятницу на Мариупольском направлении ООС ранены двое военных

Боевики 24 раза обстреляли украинские позиции.

В пятницу на Мариупольском направлении ООС ранены двое военных
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе операции Объединенных сил боевики совершили 24 обстрела, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались единичные обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное. При этом противник применил по защитниках Новолуганское 82-мм миномет и выпустил в нашу сторону 8 мин.

На Донецком направлении оккупанты продолжили предпринимать активные провокационные меры, чтобы вызвать ответный огонь. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки снова зафиксировано наибольшее количество обстрелов - 12. Провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного минского договоренностями вооружения, из которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного. На этот раз в сторону наших защитников прилетело 5 мин калибром 120 мм.

К сожалению, в результате вражеского огня на этом направлении были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки 4 оккупантов получили ранения.

С начала суток 14 июля боевики совершили 4 обстрела на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутово.

Напомним, накануне в зоне боевых действий на Донбассе были ранены трое военных.


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