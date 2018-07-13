Украина выдала Турции сторонника Гюлена

Он бежал из страны после попытки военного переворота в 2016 году.

Украина выдала Турции сторонника проповедника Фетхуллы Гюлена, который находится в оппозиции к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и обвиняется в попытке переворота в 2016 году.

По информации агентства "Анадолу", Салих Зеки Игит был доставлен из Украины 12 июля сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции.

Его обвиняют в "сборе дани" от имени Гюлена в турецкой провинции Мерсин. Собранные средства он якобы направлял за границу - в американский штат Пенсильвания, где ныне находится Гюлен и в страны Африки, где есть школы гюленистов.

Бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.

Напомним, группа военнослужащих Вооруженных сил Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла неудачную попытку вооруженного захвата власти в стране. В результате столкновений погибли 250 человек.

В связи с попыткой переворота были начаты разбирательства в отношении 100 тысяч лиц. В течение двух лет к разным срокам тюрьмы приговорен 2381 человек, в том числе 1624 путчиста получили пожизненные сроки, остальные приговорены к тюремному заключению на срок от 1,2 до 20 лет.