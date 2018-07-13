Украина выдала Турции сторонника Гюлена

Он бежал из страны после попытки военного переворота в 2016 году.

Украина выдала Турции сторонника Гюлена
Фото: star.com.tr

Украина выдала Турции сторонника проповедника Фетхуллы Гюлена, который находится в оппозиции к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и обвиняется в попытке переворота в 2016 году.

По информации агентства "Анадолу", Салих Зеки Игит был доставлен из Украины 12 июля сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции.

Его обвиняют в "сборе дани" от имени Гюлена в турецкой провинции Мерсин. Собранные средства он якобы направлял за границу - в американский штат Пенсильвания, где ныне находится Гюлен и в страны Африки, где есть школы гюленистов.

Бежал в Украину после провала попытки военного переворота 15 июля 2016 года в Турции.

Напомним, группа военнослужащих Вооруженных сил Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла неудачную попытку вооруженного захвата власти в стране. В результате столкновений погибли 250 человек.

В связи с попыткой переворота были начаты разбирательства в отношении 100 тысяч лиц. В течение двух лет к разным срокам тюрьмы приговорен 2381 человек, в том числе 1624 путчиста получили пожизненные сроки, остальные приговорены к тюремному заключению на срок от 1,2 до 20 лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Трамп: Я люблю РоSSию, Путин хорошийТрамп: Я люблю РоSSию, Путин хороший
Обнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащихОбнародованы имена погибших на Ровенском полигоне военнослужащих
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Блок рекламы


Похожие новости
Геращенко: Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиянГеращенко: Украина 25 июля ожидает ответа РФ на предложение обменять 36 россиян
Дуда: Украина и Грузия станут членами НАТОДуда: Украина и Грузия станут членами НАТО
Эрдоган назначил своего зятя министром финансов ТурцииЭрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции
Украина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - ВолкерУкраина имеет право открывать огонь для защиты своей территории, - Волкер
Украина потеряла контроль над Азовским моремУкраина потеряла контроль над Азовским морем
Заседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-ЦинцадзеЗаседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-Цинцадзе
Главреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрениеГлавреду "РИА Новости Украина" предъявили второе подозрение
СНБО обвинил РоSSию в запуске фейка о том, что Украина получила бракованные "джавелины"СНБО обвинил РоSSию в запуске фейка о том, что Украина получила бракованные "джавелины"
Геращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенныхГеращенко назвала еще 13 россиян, которых Украина может обменять на своих политзаключенных
Украина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кориУкраина получит 392 тыс. доз американской вакцины от кори
Последние новости
Подгружаем последние новости