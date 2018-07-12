Во время ужина саммита НАТО Юнкер чуть не упал, но его поддержал Порошенко

Президент Еврокомиссии "выглядел не лучшим образом".

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратил на себя внимания СМИ из-за странной походки.

Во время ужина саммита НАТО в Брюсселе он ходил шатаясь и вынужден был полагаться на помощь мировых лидеров.

"Мягко говоря, он выглядел не лучшим образом", - отметил польский телеканал Polsatnews, опубликовав видео.

На нем видно, что сначала Юнкеру помогают спуститься со ступенек. Затем во время ходьбы он пошатнулся и чуть было не упал, но его придержал под руки президент Украины Петр Порошенко.

При этом Юнкер продолжал улыбаясь разговаривать и жестикулировать.

Напомним, в мае 2015 года на саммите в Риге Юнкер в шутку назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "диктатором" и после рукопожатия отвесил ему пощечину.


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