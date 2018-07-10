Украинского консула пустили в СИЗО к Сущенко

Украинский журналист пытается получить разрешение на звонки родным.

Украинского консула пустили в СИЗО к Сущенко
Роман Сущенко
Фото: Прямой

Украинского консула Геннадия Барескаленко пустили к незаконно осужденному в РоSSии украинского журналиста Роману Сущенко. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия, передает издание "Укринформ".

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года", - сказала Юлия.

Дочь Сущенко сообщила, что он пытается получить разрешение на звонки родным.

"Передает всем привет. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - неизвестно", - отметила она.

Напомним, 4 июня 2018 суд в Москве признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило РФ протест из-за этого приговора.

Корреспондент украинского информагентства "Укринформ" во Франции Роман Сущенко был задержан в Москве в сентябре 2016 года, когда приехал в РоSSию навестить родственников. В октябре ФСБ РФ выдвинула Сущенко официальное обвинение в шпионаже.

Президент Петр Порошенко в феврале 2018 заявил, что Украина готова обменять пойманных на Донбассе роSSийских солдат на содержащихся в РоSSии украинских заложников, в том числе на журналиста Романа Сущенко.


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