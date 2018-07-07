Дамба для учета поставок воды в Крым готова на 80%

Техническая возможность подавать по каналу воду на полуостров появится осенью 2018 года.

Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%. Об этом телепроекту "Крым.Реалии" сообщил начальник 2-го отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган.

По его словам, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом специалист подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.

"Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры - и вода пойдет на Крым", -сказал он.

Узел учета воды в Северо-Крымском канале, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом, начали строить в 2014 году. Тогда заявляли, что с помощью дамбы можно будет отмерять абсолютно точно, какое количество воды будет передаваться на Крымский полуостров.

Через Северо-Крымский канал Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупациии полуострова.