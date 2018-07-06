Сытник уверен, что увольнение Холодницкого станет "знаковым"

Глава НАБУ надеется, что КДКП примет "законное решение".

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, и надеется, что глава САП будет уволен.

Об этом Сытник заявил в интервью Укринформу.

"Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы отправим объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - сказал он.

Глава НАБУ надеется, что КДКП примет "законное решение". Сытник не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности.

По его словам, 52 из 53 страниц вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка "использовать определенную юридическую казуистику в Законе "О прокуратуре"".

Вынесение выговора вместо увольнения Холодницкого, по убеждению Сытника, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще.

Когда состоится заседание комиссии, руководитель бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование.

Сам Холодницкий подтвердил, что дал соответствующие пояснения КДКП.

Напомним, Холодницкий возглавляет САП с момента ее создания в 2015 году.

В конце марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности. В апреле КДКП открыла дисциплинарное производство по Холодницкому. Сам глава САП в комментарии LB.ua сказал, что не собирается добровольно уходить в отставку и будет защищаться перед комиссией прокуроров.

Как известно, директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник заявил, что собранные в результате прослушки доказательства свидетельствуют о "сливе" Холодницким информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться; о давлении на подчиненных прокуроров; о давлении на суд для принятия незаконных решений; о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний.