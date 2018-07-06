Заседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-Цинцадзе
В рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО.
Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, в связи с чем заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".
"К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она.
Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.
В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействии угрозам.
Напомним, в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня участников и партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
В феврале Венгрия заблокировала второе министерское заседание НАТО. В октябре прошлого года Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря. Оказывая давление на Украину, власти Венгрии требовали пересмотра языковой нормы закона об образовании.
22 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна больше не будет блокировать участие Украины в июльском саммите НАТО. В то же время решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии остается в силе.
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06.07.2018 14:23