Заседание комиссии Украина-НАТО в рамках саммита в Брюсселе не состоится из-за Венгрии, - Климпуш-Цинцадзе

В рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО.

Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, в связи с чем заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействии угрозам.

Напомним, в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня участников и партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

В феврале Венгрия заблокировала второе министерское заседание НАТО. В октябре прошлого года Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированного на 6 декабря. Оказывая давление на Украину, власти Венгрии требовали пересмотра языковой нормы закона об образовании.

22 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна больше не будет блокировать участие Украины в июльском саммите НАТО. В то же время решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии остается в силе.