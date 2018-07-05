Сестра Сенцова рассказала детали свидания с политзаключенным

«Он умирать не собирается, и сдаваться тоже».

Сестра Сенцова рассказала детали свидания с политзаключенным
Фото: Сергей Нужненко

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку и верит, что его освободят из колонии.

Об этом двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, которая побывала с ним на краткосрочном свидании впервые за 4 года, рассказала Громадському.

«Мы обсудили с ним очень много: начиная с шуток, завершая очень серьезными проблемами. Олег сильно похудел и сильно постарел - это сразу бросается в глаза, особенно когда так долго его не видел. Он умирать не собирается, и сдаваться тоже», - сказала Каплан.

По ее словам, Олег в основном лежит, ему трудно двигаться.

Сенцов также рассказал сестре о встрече с роSSийским омбудсменом Татьяной Москалькова. По словам Каплан, никакой конкретики в них не было, они не обсуждали условия его помиловании. Москалькова только заявила Сенцову, что он выглядит «лучше чем на фото».

«Олег сам верит, что его выпустят, уверен в победе и считает, что это будет большой провал, если выпустят только его. Пусть выпустят не всех (политзаключенных Кремля - ред.), но хоть еще кого-то», - сказала сестра Сенцова.

Из развлечений у Сенцова телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

Сегодня уже 53-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.


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