Сестра Сенцова рассказала детали свидания с политзаключенным
«Он умирать не собирается, и сдаваться тоже».
Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку и верит, что его освободят из колонии.
Об этом двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, которая побывала с ним на краткосрочном свидании впервые за 4 года, рассказала Громадському.
«Мы обсудили с ним очень много: начиная с шуток, завершая очень серьезными проблемами. Олег сильно похудел и сильно постарел - это сразу бросается в глаза, особенно когда так долго его не видел. Он умирать не собирается, и сдаваться тоже», - сказала Каплан.
По ее словам, Олег в основном лежит, ему трудно двигаться.
Сенцов также рассказал сестре о встрече с роSSийским омбудсменом Татьяной Москалькова. По словам Каплан, никакой конкретики в них не было, они не обсуждали условия его помиловании. Москалькова только заявила Сенцову, что он выглядит «лучше чем на фото».
«Олег сам верит, что его выпустят, уверен в победе и считает, что это будет большой провал, если выпустят только его. Пусть выпустят не всех (политзаключенных Кремля - ред.), но хоть еще кого-то», - сказала сестра Сенцова.
Из развлечений у Сенцова телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.
Сегодня уже 53-й день голодовки Сенцова. Он был задержан в 2014 году. А в 2015-м ему предъявили обвинение в терроризме и приговорили к 20 годам тюрьмы.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ.
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