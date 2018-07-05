За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"Ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. РоSSийские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, которое запрещено минскими договоренностями", - говорится в утренней сводке штаба.

Отмечается также, что противник ебя на Светлодарском направлении, обстреливая украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате двое бойцов получили ранения.

На Луганском направлении неспокойно было в районе Крымского, где боевики применяли 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитников Причепиловки обстреливали из автоматического гранатомета. Кроме того, боевики совершили провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

На Горловском боевики обстреливали Зайцово и Южное из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы.

"Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств заставил противника с потерями отступить. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще шестеро были ранены", - говорится в сообщении.

Также ранения получили двое военнослужащих ВСУ.

На Донецком направлении боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

На Мариупольском направлении - продолжали провокационные действия, пытаясь заставить украинских военнослужащих открыть огонь. В районе Талаковки боевики открывали огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Под обстрелами также находились украинские позиции у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 1 июля.


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