Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - Геращенко

Главная задача нападения - показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове, - Геращенко
Фото: facebook/Anton Gerashchenko

Кроме нападения на табор ромов под Львовом, роSSийские спецслужбы "руками" украинской молодежи планировали напасть на еврейские организации во Львове.

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, передает 112 Украина."Та трагедия, которая произошла во Львове, - это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием роSSийских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения - показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - отметил нардеп.

Ранее Геращенко заявил, что организатор нападения на ромов во Львове получал инструкции через соцсети.


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