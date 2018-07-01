С начала суток боевики семь раз нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток боевики семь раз нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток, от 7:00 до 18:00 воскресенья, поддерживаемые РФ боевики 7 раз нарушили "хлебное перемирие", принятое Трехстороннего контактной группой в Минске.

Пресс-центр штаба ОСС сообщает, что роSSийские оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутово и Водяное, чем пытались спровоцировать Объединенные силы на нарушение установленного перемирия.

Согласно сообщению, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отмечается, что подразделения ООС на провокации боевиков не поддаются и соблюдают режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Зайцево Донецкой области.


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