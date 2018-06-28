Украинцы могут выбирать личного врача и в частных клиниках, - Супрун

Заключены договоры с 12-ю частными клиниками и врачами.

Украинцы могут заключить договор с врачом, в том числе и в частных клиниках.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Фейсбуке.

"Такую возможность мы закладывали изначально при трансформации системы здравоохранения и наконец можем объявить официально: в рамках первой волны заключены договоры с 12-ю частными клиниками и врачами-ФОПами из разных регионов Украины! Это означает, что каждый может выбрать там своего врача так же как в коммунальной амбулатории или поликлинике и лечиться бесплатно", - написала Супрун.

По ее словам, благодаря реформе здравоохранения государство впервые начинает направлять финансирование и в частные медучреждения. Это пример работы принципа "деньги за пациентом", когда государство дает возможность пациенту выбирать, где лечиться, и оплачивает его выбор.

По словам Супрун, 12 частных клиник и врачей-ФОПов, с которыми заключили договоры, будут получать финансирование по таким же тарифам, как и коммунальные амбулатории и поликлиники. Все пациенты, которые подписали декларации с врачами, получать услуги первичной медицинской помощи бесплатно, ведь за них заплатит Национальная служба здоровья",- подчеркнула и.о. министра здравоохрарения.

Список этих клиник и врачей-ФЛП можно посмотреть на сайте Минздрава.