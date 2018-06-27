Госдеп США требует отменить поправку по апелляции в законе об Антикоррупционном суде

"Именно по усилиям в борьбе с коррупцией США оценивают, насколько Украина продвигается на пути реформ".

Государственный департамент США приветствуют принятие в Украине законе об Антикоррупуционном суде, но указывает на необходимость отмены противоречивой нормы об апелляции.

Об этом заявил и.о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы и является ответственным за Украину, передает "Радио Свобода".

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют в Украине", - пояснил Эндрюс.

При этом, по его словам, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому поводу и указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров с МВФ и является условием для получения нового транша в размере 1,9 млрд долларов, эти переговоры... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ . Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом, не с США . Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией США оценивают, насколько Украина продвигается на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать... Без суда, куда бы все антикоррупционные структуры могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", - сказал Эндрюс.

Он также подчеркнул, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и отметил, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой", - добавил Эндрюс.

Напомним, ранее Комитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде.

Создание антикоррупционного суда - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду. 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.