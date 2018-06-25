Суд разрешил заочное расследование в отношении запорожского "смотрящего" Анисима
Анисимов, который подозревается в вымогательстве, находится в международном розыске.
Орджоникидзевский районный суд Запорожья разрешил заочное расследование в отношении находящегося в розыске бизнесмена Евгения Анисимова, которого правоохранители называют "смотрящим" и криминальным авторитетом по прозвищу Анисим времен президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Следственным судьей Орджоникидзевского районного суда города Запорожье предоставлено разрешение на проведение специального досудебного расследования относительно указанного подозреваемого", - говорится в сообщении.
Ходатайство на заочное расследование направляла прокуратура Запорожской области в связи с тем, что Анисимов, который подозревается в вымогательстве, скрывается от следствия и находится в международном розыске.
Напомним, Анисимов был задержан 21 октября 2013 года в аэропорту "Борисполь". Задержание прошло в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
22 октября Орджоникидзевский райсуд Запорожья избрал ему меру пресечения в виде 2 месяцев ареста, а позже Печерский райсуд Киева продлил арест еще на месяц.
26 января 2014 года суд изменил меру пресечения на домашний арест, после чего Анисимов скрылся и на данный момент находится в международном розыске.
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