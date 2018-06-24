Полиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствия

Он совершил преступление на территории Луганской области, будучи подростком.

Полиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствия

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 34-летнего мужчину, который 20 лет находился в розыске за совершение преступления на территории Луганской области. Об этом говорится на сайтеНацполиции Луганской области.

"Мужчина, еще в 1998 году, будучи подростком, совершил преступление на территории Луганской области, чтобы избежать наказания, 20 лет скрывался в разных городах Украины и в конце концов осел на территории АР Крым, где и встретил аннексию. Выехать на территорию Украины мужчина не имел возможности из-за того, что в течение всего времени скрываний так и не получил каких-либо документов", - сообщает полиция.

Как рассказал задержанный, недавно, при попытке въехать со стороны РФ к родственникам на временно оккупированную территорию Луганской области, мужчина был задержан роSSийскими пограничниками и передан местной "полиции". Ночью того же дня его из участка полиции забрали неизвестные в балаклавах. Надев на голову чулок, они привезли его "к себе", в неизвестном направлении.

"Как выяснилось впоследствии, это были сотрудники ФСБ. В неизвестном здании они привязали мужчину к стулу и всю ночь пытали электрическим током, выбивая признание в шпионаже в пользу Украины", - указано в сообщении полиции.

"Работники спецслужбы, пытаясь найти доказательства его работы в пользу разведки нашего государства, также забрали у задержанного все вещи, разобрали его часы, Power Bank, зарядное устройство к телефону. Утром мужчину снова отвезли в "полицию". Следующей ночью "допрос" повторился снова. А, когда поняли, что "повесить" на него шпионаж не удастся, мужчину вывезли в неизвестном направлении и выбросили в поле", - рассказали правоохранители.

Мужчина уехал в Украину, где и был задержан оперативниками полиции Луганской области. На данный момент с ним работают следователи. Его за совершенное ранее уголовное преступление ожидает суд.

Напомним, вчера "брачный аферист" сбежал во время конвоирования в Киеве.


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