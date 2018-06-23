Координатор ОСД: квалификационное оценивание судей превращается в провал

Ни один судья не будет уволен за сомнительное богатство.

Квалификационное оценивание судей превращается в провальную попытку власти реформировать судебную систему. Такое мнение координатор Общественного совета добропорядочности Галина Чижик выразила в своей статье для "Зеркала недели".

Чижик напоминает, что прошло два года с того момента, как стартовала судебная реформа и сейчас в Высшей квалификационной комиссии Украины (ВККС) проходят собеседования с судьями в рамках процедуры их квалификационного оценивания. Комиссия выясняет профессиональный уровень, а также проверяет, отвечало ли поведение судей в прошлом этическим требованиям. Тех судей, которые нарушили критерии, ждет увольнение. К началу осени ВККС должна оценить поведение больше двух тысяч судов.

При этом координатор ОСД приводит статистику, согласно которой из 735 судей, по мнению ВККС, лишь 26 не соответствуют требованиям добропорядочности, тогда как 709 судей прошли оценивание успешно. По мнению Чижик, чтобы эта цифра не была такой страшной, ВККС прибегла к манипуляциям, сообщив, что 10% судей провалили оценивание. Для получения такой цифры ВККС приняла в расчет даже тех судей, которые не проходили собеседование и чью добропорядочность ВККС не проверяла.

Чижик также напомнила, что организация, которую она представляет, в свое время отказалась участвовать в квалификационном оценивании по нескольким причинам. Во-первых, это сроки - когда на собеседование с одним судьей предназначалось 6 минут. Во-вторых - прозрачность, которую декларирует ВККС, точнее "непрозрачность", ведь по данным Чижик, 26 судей, которые не прошли собеседование в апреле-мае, до сих пор не знают, почему должны быть уволены. К тому же не все собеседования транслируются - в закрытом режиме ВККС пообщалась с 127 судьями. В-третьих, "неизвестная методология, по которой члены ВККС оценивают практические задачи судей, сколько баллов ставят каждый из элементов оценивания, и ключевое - мотивы, почему один судья получил за добродетель 250 баллов, а другой - 0, нам неизвестны. Более того, критерии, по которым ВККС выводит свою оценку, тоже неизвестны".

Чижик отмечает, что ВККС имела все шансы повысить репутацию органов судейского управления, уволив судей Майдана.

"Но то, что квалификационное оценивание не станет фильтром для судей Майдана, стало известно задолго до первых собеседований. В феврале ВККС внесла изменения в методологию оценивания, установив для себя ограничения: оценивать действия только тех судей, за которые их привлекали к ответственности. Логика абсурдна, ведь те судьи Майдана, которых смогла уволить ВРУ, не участвуют в оценке. 85% судей Майдана остались безнаказанными. И ВККС дала им четкий сигнал: на оценивании им бояться нечего", - отмечает она.

Кроме этого, она отметила, что такой инструмент оценивания, как подтверждение законности источников происхождения имущества не действует, ведь ни один судья из тысячи, что уже прошли оценивание, не будет уволен из-за того, что имеет состояние сомнительного происхождения.

"Таким образом, квалификационное оценивание судей, которое было призвано стать эффективным инструментом обновления судебной власти и введения нового качества судопроизводства в Украине, превращается в еще одну провальную попытку власти реформировать судебную систему", - резюмировала Галина Чижик.