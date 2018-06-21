У Сенцова возникли проблемы с сердцем и почками

Сегодня с политзаключенным встретился его адвокат.

У Сенцова возникли проблемы с сердцем и почками
Фото: humanrights.org.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что у осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова из-за голодовки начались проблемы с сердцем и почками.

Об этом омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке.

"Только поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - написала Денисова.

Сенцов пьет по 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ежедневно ставят капельницы. По словам Денисовой, на 26-й день голодовки у Олега Сенцова случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии для принудительного кормления.Режиссер от кормления отказался, в свою очередь врачи настаивать на процедуре не стали из-за возможной огласки.

По словам адвоката, кризис может повториться в любой момент.

Напомним, Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех политзаложников, содержащихся в РоSSии. Сегодня Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Путиным вопрос освобождения осужденных по политическим мотивам украинцев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с лечебным голоданиемРоSSийский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с лечебным голоданием
Денисова считает, что Сенцова могут кормить принудительноДенисова считает, что Сенцова могут кормить принудительно
ЕСПЧ просит РоSSию предоставить информацию о здоровье СенцоваЕСПЧ просит РоSSию предоставить информацию о здоровье Сенцова
Деятели роSSийской культуры просят Путина помиловать СенцоваДеятели роSSийской культуры просят Путина помиловать Сенцова
В Москве задержали актеров "Teaтра.doc" за раздачу листовок в поддержку Сенцова
"Возможно, вопрос решится сегодня": В РоSSии заговорили об обмене Сенцова"Возможно, вопрос решится сегодня": В РоSSии заговорили об обмене Сенцова
Стивен Кинг призвал освободить СенцоваСтивен Кинг призвал освободить Сенцова
Украина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению СенцоваУкраина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова
Украинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега СенцоваУкраинский режиссер голодает третий день в поддержку Олега Сенцова
Турция может выступить посредником при обмене Сенцова и Кольченко, - ДжемилевТурция может выступить посредником при обмене Сенцова и Кольченко, - Джемилев
Последние новости
Подгружаем последние новости