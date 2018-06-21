У Сенцова возникли проблемы с сердцем и почками

Сегодня с политзаключенным встретился его адвокат.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что у осужденного в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова из-за голодовки начались проблемы с сердцем и почками.

Об этом омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке.

"Только поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - написала Денисова.

Сенцов пьет по 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ежедневно ставят капельницы. По словам Денисовой, на 26-й день голодовки у Олега Сенцова случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии для принудительного кормления.Режиссер от кормления отказался, в свою очередь врачи настаивать на процедуре не стали из-за возможной огласки.

По словам адвоката, кризис может повториться в любой момент.

Напомним, Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех политзаложников, содержащихся в РоSSии. Сегодня Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Путиным вопрос освобождения осужденных по политическим мотивам украинцев.