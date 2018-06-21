Суд вернул обвинительный акт в деле Мартыненко на доработку

Бывшего депутата судят по обвинению в хищении средств "ВостГОКа" и "Энергоатома".

Шевченковский районный суд Киева вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще пяти человек по уголовному производству о завладении средствами ГП "ВостГОК" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков", - озвучила решение председательствующий по делу судья Оксана Голуб в ходе подготовительного заседания в четверг зачитала судья, заслушав выступления сторон.

Перед этим в ходе заседания подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева (меры пресечения им избирал Соломенский райсуд Киева).

Вместе с тем они выразили протест на ходатайство прокурора о продлении им ранее избранных мер пресечения.

Напомним, первый эпизод дела Мартыненко касается завладения средствами "Энергоатома" по контракту на поставку оборудования от чешской компании Skoda JS и контракта между Skoda JS и Bradcrest Investments SA. Сумма - 6,4 млн евро.

Обвиняемыми являются Мартыненко и Валерий Васильков, бывший директор ПП "Атомкомплект".

Второй эпизод касается завладения 17,28 млн долларов ГП "ВостГОК" путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

Обвиняются Мартыненко, топ-менеджер "Нафтогаза" Сергей Перелома, глава ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило, глава "ВостГОКа" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец.

Четыре фигуранта уголовного производства, в том числе двое граждан Австрии, объявлены в розыск. Еще один задержан, по нему следствие продолжается.