Суд вернул обвинительный акт в деле Мартыненко на доработку

Бывшего депутата судят по обвинению в хищении средств "ВостГОКа" и "Энергоатома".

Суд вернул обвинительный акт в деле Мартыненко на доработку
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще пяти человек по уголовному производству о завладении средствами ГП "ВостГОК" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков", - озвучила решение председательствующий по делу судья Оксана Голуб в ходе подготовительного заседания в четверг зачитала судья, заслушав выступления сторон.

Перед этим в ходе заседания подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева (меры пресечения им избирал Соломенский райсуд Киева).

Вместе с тем они выразили протест на ходатайство прокурора о продлении им ранее избранных мер пресечения.

Напомним, первый эпизод дела Мартыненко касается завладения средствами "Энергоатома" по контракту на поставку оборудования от чешской компании Skoda JS и контракта между Skoda JS и Bradcrest Investments SA. Сумма - 6,4 млн евро.

Обвиняемыми являются Мартыненко и Валерий Васильков, бывший директор ПП "Атомкомплект".

Второй эпизод касается завладения 17,28 млн долларов ГП "ВостГОК" путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH.

Обвиняются Мартыненко, топ-менеджер "Нафтогаза" Сергей Перелома, глава ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслан Журило, глава "ВостГОКа" Александр Сорокин и замдиректора госконцерна "Ядерное топливо" Владимир Богданец.

Четыре фигуранта уголовного производства, в том числе двое граждан Австрии, объявлены в розыск. Еще один задержан, по нему следствие продолжается.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде вернулись к отчету Кабмина за 2017 годВ Раде вернулись к отчету Кабмина за 2017 год
Суд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянинаСуд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянина
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Адвокат Чеботаря ответил Сытнику на заявление о давлении на эксперта в "деле о рюкзаках"Адвокат Чеботаря ответил Сытнику на заявление о давлении на эксперта в "деле о рюкзаках"
В Москве на оппозиционном митинге развернули плакат в поддержку СенцоваВ Москве на оппозиционном митинге развернули плакат в поддержку Сенцова
В деле Штепы определен новый состав судаВ деле Штепы определен новый состав суда
В суде о покушении на Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный актВ суде о покушении на Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт
Морпех, пропавший во время боя у Мариуполя, вернулся в расположениеМорпех, пропавший во время боя у Мариуполя, вернулся в расположение
Подозреваемый в деле Бабченко арестован на два месяцаПодозреваемый в деле Бабченко арестован на два месяца
Названо имя подозреваемого в деле БабченкоНазвано имя подозреваемого в деле Бабченко
Последние новости
Подгружаем последние новости