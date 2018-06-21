Контразведка Германии предупреждает об угрозе кибератак из РоSSии

"Государства должны смело и решительно менять систему своей безопасности в соответствии с техническим прогрессом".

Глава Федерального ведомства охраны конституции Германии Ханс-Георг Маасен считает, что угроза шпионажа и саботажа в интернете становится все более серьезной.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ , пишет Deutsche Welle.

"В 2018 году мы по-прежнему видим тенденцию возрастания количества и качества проводимых спецслужбами кампаний", - сказал он. Особенно активно, по его словам, кибератаки осуществляют разведслужбы РоSSии, Китая и Ирана. В числе прочих, они направлены против Германии, отметил Масен.

В связи с этим глава немецкой спецслужбы указал на необходимость принимать меры по защите от кибератак.

"Наша демократия не заканчивается в аналоговом мире, она должна быть способна к обороне и в киберпространстве... Чтобы оставаться свободными и независимыми, государства должны смело и решительно менять систему своей безопасности в соответствии с техническим прогрессом", - подчеркнул Масен.

Напомним, Маасен также возложил на РоSSию ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании.