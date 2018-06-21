За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них шесть раз применяли артиллерию и минометы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевики провоцировали военных в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывали огонь по позициям ВСУиз артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения ООС дали им адекватный ответ.

На Донецком и Мариупольском направлениях активизировались боевые действия в районе Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Водяного, Широкино.

"С наступлением темного времени суток враг осуществлял провокационные обстрелы, преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

При необходимости, подразделения Объединенных сил подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь", - отмечают в штабе.

Входе боевых действий получили ранения трое военнослужащих. Погибших нет.

Напомним, украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.