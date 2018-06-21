За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих
Боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них шесть раз применяли артиллерию и минометы.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.
На Луганском направлении боевики провоцировали военных в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывали огонь по позициям ВСУиз артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения ООС дали им адекватный ответ.
На Донецком и Мариупольском направлениях активизировались боевые действия в районе Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Водяного, Широкино.
"С наступлением темного времени суток враг осуществлял провокационные обстрелы, преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.
При необходимости, подразделения Объединенных сил подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь", - отмечают в штабе.
Входе боевых действий получили ранения трое военнослужащих. Погибших нет.
Напомним, украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2018 09:33
21.06.2018 09:34