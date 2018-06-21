Контрразведка СБУ разоблачила деятельность агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту

Контрразведкой Службы безопасности Украины разоблачена разведывательно-подрывная деятельность на территории Украины агентурной сети Управления ФСБ РФ по Черноморскому флоту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации контрразведки, в феврале 2018 году пойман на горячем агент ФСБ РФ «Композитор» — гражданин Украины «К», который находился на агентурной связи у сотрудника УФСБ РФ по ЧФ майора Воронина Павла Сергеевича.

Также в ходе проведения контрразведывательных мероприятий в отношении одного из военнослужащих ВМС ВС Украины получены данные об осуществлении в 2014 и 2015 годах попыток его вербовки (с целью выполнения разведывательных задач ФСБ РФ по забору и передаче сведений об оперативно-служебной деятельности ВМС ВС Украины) вышеупомянутым майором Ворониным совместно с бывшим сотрудником СБУ «Б», который предал Родину и сейчас также является кадровым сотрудником Управления ФСБ РФ по ЧФ.

Кроме этого сообщается, что в мае 2018 года разоблачен очередной негласный источник агентурной сети УФСБ РФ по ЧФ гражданина Украины «Ж» (завербован в 2016 году под псевдонимом Юра, бывший сотрудник Управления внутренних дел в Одесской области МВД Украины), который также находился на агентурном связи у Воронина.

«За время негласного сотрудничества майора Воронина проведено 24 агентурных встреч с «Ж» на территории АР Крым, в ходе которых агенту отрабатывались письменные задания, направленные на сбор с целью передачи роSSийской спецслужбе сведений об оперативно-служебной деятельности ОК «Юг» СВ ВС Украины; кадровых сотрудников УСБУ в Одесской области; подразделений ГУР МО Украины в Одесской области и их оперативном составе; военнослужащих военного комиссариата Приморского района г. Одесса», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в период с июня 2017 по май 2018 года «Ж» привлекался к мероприятиям Центрального аппарата ФСБ РФ по внедрению в кадровый состав СБ Украины, установлению сотрудников украинской контрразведки, выявлению их направлений в деятельности подразделений роSSийских спецслужб и военных частей, которые дислоцируются в оккупированном Крыму, форм и методов работы, каналов агентурной связи.