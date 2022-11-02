Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ

У російських журналістів з'явилася нова тональність у висвітленні "успіхів" ватажка РФ Путіна, інформує ZN.ua.

Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ
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Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт щодо українського зерна з Туреччиною, чий флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський. Про це пише The Moscow Times.

"Президент Росії Володимир Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт із Туреччиною, яка не визнала розрив "зернової угоди" і пообіцяла продовжити вивозити українське продовольство, всупереч загрозам Кремля", - наголошує видання.

Як пишуть російські журналісти, лише через чотири дні після виходу із зернової угоди Міноборони РФ оголосило, що відновлює свою участь у "гуманітарному коридорі".

"Турецький флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський за чисельністю кораблів та підводних човнів. Під його захистом у понеділок, вже після демаршу Кремля, 12 завантажених зерном суден вийшли з українських портів", - зневажливо констатує російське видання.

При цьому, щоб зберегти обличчя, Москва спробувала пояснити свій відступ нібито виконанням її вимог.

"Росія отримала письмові гарантії від України про невикористання коридору для ведення бойових дій, повідомило відомство (Міноборони РФ, - ред.) у середу. Ці гарантії "представляються достатніми", підкреслили в Міноборони, додавши, що домовленості вдалося досягти «завдяки сприянню Туреччині» ", - йдеться у повідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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