Росія злякалася турецького флоту та капітулювала у зерновій війні з Україною - російські ЗМІ

Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт щодо українського зерна з Туреччиною, чий флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський. Про це пише The Moscow Times .

"Президент Росії Володимир Путін не наважився вступити у відкритий конфлікт із Туреччиною, яка не визнала розрив "зернової угоди" і пообіцяла продовжити вивозити українське продовольство, всупереч загрозам Кремля", - наголошує видання.

Як пишуть російські журналісти, лише через чотири дні після виходу із зернової угоди Міноборони РФ оголосило, що відновлює свою участь у "гуманітарному коридорі".

"Турецький флот у Чорному морі в 7 разів перевершує російський за чисельністю кораблів та підводних човнів. Під його захистом у понеділок, вже після демаршу Кремля, 12 завантажених зерном суден вийшли з українських портів", - зневажливо констатує російське видання.

При цьому, щоб зберегти обличчя, Москва спробувала пояснити свій відступ нібито виконанням її вимог.