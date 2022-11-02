"Удар" по Чорноморському флоту РФ: опубліковано супутникові знімки

У Мережі з'явилися фото Севастопольської бухти після ударів дронами кораблями російського Чорноморського флоту 29 жовтня, інформує Апостроф .

Фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Benjamin Pittet.

Супутник зафіксував корабель класу "Адмірал Григорович" у відкритому морі на буксирі. Вже через 5 годин той самий корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

Водночас не виключається, що на фото зафіксовано переміщення фрегата "Адмірал Макаров". Характер можливих пошкоджень від атаки дронами з фото встановити неможливо. Про це повідомив портал "Мілітарний".