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2022-11-02
"Удар" по Чорноморському флоту РФ: опубліковано супутникові знімки
У Мережі з'явилися фото Севастопольської бухти після ударів дронами кораблями російського Чорноморського флоту 29 жовтня, інформує
Фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Benjamin Pittet.
Супутник зафіксував корабель класу "Адмірал Григорович" у відкритому морі на буксирі. Вже через 5 годин той самий корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.
Водночас не виключається, що на фото зафіксовано переміщення фрегата "Адмірал Макаров". Характер можливих пошкоджень від атаки дронами з фото встановити неможливо. Про це повідомив портал "Мілітарний".
Євген Устименко, Апостроф