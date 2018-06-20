ЕСПЧ просит РоSSию предоставить информацию о здоровье Сенцова

Украинский режиссер голодает 38-й день.

Европейский суд по правам человека просит у властей РоSSии предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 38-й день.

Об этом сообщила его адвокат в ЕСПЧ , представитель международной правозащитной группы «Агора» Наталья Добрева.

«Суд направил запрос правительству РоSSии по информации о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с его голоданием», - сообщила «Интерфаксу» Наталья Добрева.

По ее словам, ЕСПЧ также просит до 27 июня предоставить информацию о нынешнем состоянии Сенцова вместе с его медицинской документацией.

«По сути это означает, что власть обязана не допустить смерти Сенцова, но она и не в праве использовать способы принудительного кормления», - заявила Добрева.

Адвокат отметила, что ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку. По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленной в ЕСПЧ накануне.

" ЕСПЧ напоминает, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 отдан приоритет", - пояснила Добрева.

Напомним, 20 июня Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании Сенцова.